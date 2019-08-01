سياسي يمني يثير غضب ”البركاني“ بـ”تغريدة لاذعة“ والأخير يكشف في لحظة غضب عن ”اجتماع سري“

السبت 03 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال السياسي اليمني ووكيل وزارة الخارجية الأسبق مصطفى نعمان، دور مجلس النواب اليمني وصمته إزاء ممارسات مليشيا الحزام الأمني التابع للامارات، بحق أبناء المحافظات الشمالية المتواجدين في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وقال ”نعمان“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ”‏مجلس النواب تم إيقاظه لمهمة محددة ثم عاد الى السبات“، مؤكدا ان ”المجلس نظريا يمثل الشعب، لكنه لم يجرؤ على بيان يحلل فيه مرتبات أعضائه حول ما يجري في عدن ضد كل شمالي“.

وأضاف متسائلا: ”هل هذا مرتبط بتبعيته للرئيس!؟ ام منشغل بترتيبات خاصة؟“، لافتا الى ان ”المجلس لم يكن يوما معنياً بالناس ولا همومهم لكن بترتيب اوضاع أعضائه“.

و‏أشار الديبلوماسي السابق الى ان ”ما يحدث في عدن ضد المقيمين فيها وإغلاق مداخلها وطرد كل من ينتمي الى تعز، فعل قبيح مقيت لا يمكن تبريره“، مضيفا ”حكومة رخوة ورئيس بعيد عن هموم الناس، ومجلس نواب منشغل بمرتبات أعضاءه، ثم يطالبون الناس بالمقاومة ضد (الانقلاب)“.

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بدوره رد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، على انتقادات ”مصطفى نعمان“، مؤكدا ان ”المجلس سيجتمع بعد عيد الاضحى، وسيؤدي دوره وواجبه وليس مشغولاً بالمرتبات كما اشرت، وان كان ذلك حق اعضاءه يا مصطفى فلا تصطاد بالماء العكر في مثل هذه الظروف والأوقات الحزينة والعصيبة“.

وقال ”البركاني“ في سلسلة تغريدات رصدها ”مأرب برس“، ان ”المزايدات في مثل هذه المرحلة مردودة على اصحابها ومواقف الرجال هي التي تحسب“، ‏مشيرا الى أن ”مجلس النواب ورئيسه منذثلاثة ايام يبذلون جهودًا كبيرة وعلى تواصل مستمر مع رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ عدن، والاشقاء في المملكة والإمارات“.

ونوه الى انه في هذه اللحظات (الساعة الخامسة عصرا)، في اجتماع مع احد الاشقاء ـ لم يذكره ـ بشان مايجري في عدن، انه وحريص كل الحرص على سلامةالمواطنيين“، مبينا ان ”‏المستفيد هو الحوثي فقط وليس غيره، وان كل قطره دم يمنية تسيل او عبث باي مواطن أو قيام اي ممارسات تحت اي تسمية مناطقية او سياسية امر لا نقبله“.