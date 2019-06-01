معين عبدالملك يصدم المواطنيين في جميع المحافظات بقرار جديد

السبت 03 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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رفعت منشأة الغاز بمحافظة مأرب شرقي البلاد، امس الجمعة، سعر اسطوانة الغاز المنزلي بزيادة بنسبة حوالي 47%.

وأظهرت وثيقة (اطلع عليها مأرب برس) تحمل تاريخ 2 اغسطس 2019م وموجهة من منشأة الغاز بمأرب إلى السلطات المحلية والعسكرية بمأرب ، قرار المنشأة برفع سعر الاسطوانة بنسبة حوالي 47%.

وأقرت المنشأة رفع سعر الاسطوانة إلى 2200 ريال للمستهلك ارتفاعا من 1500 ريال، فيما تباع للوكيل بسعر 1900 ريال ، وتباع من الوكيل للمواطن بسعر 2200.

وأضافت المنشأة في الوثيقة المشار إليها إلى أن هذا التعديل الجديد سيتم العمل به من الجمعة (امس)، بقرار من رئيس الحكومة معين عبدالملك.

وتنتج محافظة مأرب نحو 1800 طنا من الغاز المنزلي (LPG)، يتم توزيعه على جميع المحافظات.

ومن شأن هذه الزيادة ان تنعكس سلبا على اسعار الغاز في باقي المحافظات وخاصة تلك الخاضعة للانقلابيين حيث يصل سعرها الرسمي الى 2000 ريال، واكثر من 6000 ريال في السوق السوداء ، في ظل ازمات مفتعلة من حين لآخر.