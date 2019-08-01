انفجار عنيف يهز مديرية كريتر بـ«عدن»ومصادر تكشف الأسباب

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هز انفجار عنيف قبل قليل مديرية كريتر جنوب العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس»على ان الانفجار كان ناجما عن تفجير قنبلة صوتية قام برميها مجهولين بإحدى شوارع المديرية.