انفجار عنيف يهز مديرية كريتر بـ«عدن»ومصادر تكشف الأسباب

السبت 03 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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هز انفجار عنيف قبل قليل مديرية كريتر جنوب العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس»على ان الانفجار كان ناجما عن تفجير قنبلة صوتية قام برميها مجهولين بإحدى شوارع المديرية.