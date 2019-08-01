داعش يفضح «الحوثيين» بهذا الإعلان

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تبنى تنظيم داعش الإرهابي اليوم الجمعة التفجير الذي استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن أمس الخميس.
وكان الهجوم قد أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الجنود بينهم ضباط.
وأمس الخميس تبنى الحوثيون التفجير والقصف الذي استهدف معسكر الجلاء والذي تزامن مع تفجير مركز شرطة الشيخ عثمان.
وقالت الحكومة اليمنية عقب تفجيرات عدن إن تزامن التفجيرين يثبت أن مصدرهما وغايتهما واحدة.
ولاقت تفجيرات عدن ردود فعل يمنية رسمية وشعبية منددة ومستنكرة، ومطالبة بتوحيد الصفوف والأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة الجماعات الإرهابية التي لن تستثني أحداً من جرائمها وإرهابها.
وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية انضمام اليمن الى التحالف الدولي ضد داعش، وذلك حسب ما نقلته وكالة "سبأ" عن مصدر مسؤول بالخارجية.