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التحالف يعلن نجاح عملية نوعية بـ«صعدة»

السبت 03 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة تنفيذ قوات سعودية عملية نوعية نجحت بإنقاذ 81 إفريقياً في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية. 

 

وقال مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ان " الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلين وكانت المليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة". 

 

وأضاف :" رافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية". 

 

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل لهم، حيث أن أغلبهم يعانون من الاعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية. 

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