مبابي يرغب ببقاء نيمار ويعتذر عن تصريحاته

الجمعة 02 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعرب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن رغبته في بقاء زميله البرازيلي نيمار، وذلك في خضم شائعات عن رحيل الأخير عن النادي الباريسي، ورغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة.

وقال مبابي عشية مواجهة رين في كأس الأبطال الفرنسية، والمقررة في شينزين الصينية في حديثه للمرة الأولى عن هذا الموضوع الساخن: "بالطبع، لا أريده أن يرحل، أريده أن يبقى معنا... علاقتنا مبنية على الصدق والاحترام، بما أنني أحترمه وأقدره كثيرا، قلت له ما أفكر فيه بخصوص وضعه".

واعتذر مبابي عن تصريحاته التي أدلى بها في حفل رابطة الدوري الفرنسي في نهاية مايو الماضي، عندما صرح بأن الوقت حان "لتحمل مسؤوليات أكبر، ربما في باريس سان جيرمان، وربما في مكان آخر".

وقال اللاعب البالغ 20 عاما: "أعتقد أنه لم يكن المكان المناسب، أغتنم الفرصة للاعتذار من اللاعبين الذين حضروا ذلك الحفل لأنني أفسدت الحفلة، هناك الكثير من اللاعبين الذين عملوا طوال العام من أجل التواجد في ذلك الحفل وأنا سرقت النجومية لكن بطريقة سلبية".

وتابع: "كانت تلك التصريحات غامضة جدا لأني تركت الكثير من الأبواب مفتوحة، عندما خرجت من حفل الجوائز لم يكن هناك شخص قادر على مطالبتي بما كنت أتحدث عنه، فأنا ورئيس النادي والمدرب فقط يعرفون ما الذي نتحدث عنه، البقية، لا يعرفون شيئا".

وسيقود مبابي فريقه "بي سي جي" السبت في مواجهة ثأرية ضد رين التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس المحليين، في غياب نيمار الموقوف 3 مباريات بالإضافة إلى اثنتين مع وقف التنفيذ بسبب اشتباكه مع أحد المشجعين في نهائي كأس فرنسا ضد رين بالذات، والذي حسمه الأخير بركلات الترجيح في 28 أبريل الماضي.