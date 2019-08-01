مبابي يرغب ببقاء نيمار ويعتذر عن تصريحاته يونايتد يتفق مع ليستر حول انتقال ماغواير رئيس عربي يعلن حالة الطوارئ مدير شرطة «أبين» يكشف حقيقة استعادة السيطرة على مديرية «المحفد» من عناصر القاعدة ما حقيقة سيطرة الحوثيين على 15 موقع في ”نجران“؟ الحوثيون يكشفون عن ”جهات“ في ”عدن“ سهلت لهم عملية استهداف معسكر ”الجلاء“ وزودتهم بالاحداثيات عاجل: ”هادي“ يصدر توجيهات ”حازمة“ لوقف ممارسات القوات الموالية للامارات في ”عدن“ ويحذر ”الميسري“ و”سالم“ من عدم تنفيذ التوجيهات وكالة دولية تكشف خفايا مؤشرات تغيّر السياسة الخارجية للامارات وتفاصيل ”اجتماع سري“ عقد في ”ابو ظبي“ بعد ان فشلت في احتلالها عسكريا.. الكشف عن تفاصيل ”مخطط إماراتي خطير“ للسيطرة على جزيرة ”سقطرى“ طلب غريب من الإمارات لمواطنيها في تركيا
توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع نادي ليستر سيتي لضم المدافع هاري ماغواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، حيث أن هذا المبلغ سيجعله أغلى مدافع في التاريخ.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسيصبح ماغواير ثالث صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد آرون وان بيساكا ودانيل جيمس، اللذين انضما للفريق من كريستال بالاس وسوانزي على الترتيب.
وشارك ماغواير في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، بعدما انضم إليه قادما من هال سيتي في 2017.
وذكرت (بي بي سي) أن الصفقة ستعني أن ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم حيث أن قيمة الصفقة ستتخطى ما دفعه ليفربول لساوثهامبتون من أجل التعاقد مع فيرجيل فان دياك، والتي تكلفت 75 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.
وكان مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب، ولكنه ابتعد عن الصفقة قبل 12 شهرا، لأنه شعر أن دفع 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب مبلغ مبالغ فيه.
وكان ماغواير وقع على عقد مدته خمس سنوات مع ليستر سيتي في سبتمبر الماضي، وخاض معه 32 مباراة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين.