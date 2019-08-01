مبابي يرغب ببقاء نيمار ويعتذر عن تصريحاته يونايتد يتفق مع ليستر حول انتقال ماغواير رئيس عربي يعلن حالة الطوارئ مدير شرطة «أبين» يكشف حقيقة استعادة السيطرة على مديرية «المحفد» من عناصر القاعدة ما حقيقة سيطرة الحوثيين على 15 موقع في ”نجران“؟ الحوثيون يكشفون عن ”جهات“ في ”عدن“ سهلت لهم عملية استهداف معسكر ”الجلاء“ وزودتهم بالاحداثيات عاجل: ”هادي“ يصدر توجيهات ”حازمة“ لوقف ممارسات القوات الموالية للامارات في ”عدن“ ويحذر ”الميسري“ و”سالم“ من عدم تنفيذ التوجيهات وكالة دولية تكشف خفايا مؤشرات تغيّر السياسة الخارجية للامارات وتفاصيل ”اجتماع سري“ عقد في ”ابو ظبي“ بعد ان فشلت في احتلالها عسكريا.. الكشف عن تفاصيل ”مخطط إماراتي خطير“ للسيطرة على جزيرة ”سقطرى“ طلب غريب من الإمارات لمواطنيها في تركيا
أعلن مدير شرطة محافظة أبين، العميد علي الكازمي، مساء اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على مديرية المحفد (جنوبي اليمن)، عقب هجوم لعناصر إرهابية على معسكر المحفد التابع لقوات الحزام الأمني.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" عن الكازمي قوله، إن "قوة أمنية مشتركة بإسناد من طيران التحالف نفذت حملة أمنية مشتركة ودخلت المحفد، وشرعت بملاحقة العناصر الإرهابية التي لجأت للفرار باتجاه الجبال".
وأشار إلى أن قوات أمن أبين والقوات الخاصة والجيش والشرطة العسكرية والنجدة شاركت في الحملة الأمنية بإسناد وتعاون قوات التحالف.
ودعا العميد الكازمي، كافة أبناء أبين إلى مساندة القوات الأمنية والعسكرية والتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والغادرة للمساهمة بالحفاظ على الأمن والسكينة العامة وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في أبين.
وشهدت مديرية المحفد، منذ فجر اليوم الجمعة، مواجهات عنيفة عقب هجوم لعناصر القاعدة على مواقع ومقرات للحزام الأمني، ونصبت نقاط في المدينة، فيما انسحبت قوات الحزام الأمني بعد مقتل 20 من أفرادها.
وكانت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، أعلنت في مارس الماضي، أنها سيطرت على مديرية المحفد في ابين وحررتها من عناصر القاعدة التي ظلت مسيطرة عليها لأشهر، قبل أن تنسحب إلى مناطق أخرى والمواقع الجبلية الوعرة في أطراف المديرية.