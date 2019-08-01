صدور توجيهات رئاسية هامة لوزير الداخلية ومحافظ «عدن»والأجهزة الأمنية في 3 محافظات

الجمعة 02 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظات عدن ولحج والضالع، بوقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين والممتلكات الخاصة.. ونبذ الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض على أساس مناطقي أو سياسي بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس .

وشدد الرئيس هادي خلال اتصال هاتفي اجراه مساء اليوم بكل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد بن احمد الميسري ومحافظ عدن احمد سالم ربيع شدد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ الأعمال والتصرفات الفردية تجاه ابنا الوطن ومن أي محافظه كانت والمسيئة الى تقاليد شعبنا وقيمه الأصيلة والتي تخدم في المجمل نتائجها وانعكاساتها مليشيات التمرد الحوثية الايرانية والجماعات الإرهابية المساندة لها.

ولفت الرئيس هادي الى ما قدمته عدن، لحج، ابين، الضالع وتعز وباقي المحافظات من تضحيات جسيمة في سبيل ذلك وبسط نفوذ الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين والاهتمام باحتياجاتهم ومعيشتهم اليومية.

وبحسب وكالة «سبأ» الرسمية فأن الرئيس هادي قد شدد في توجيهاته على رص الصفوف وتوحيد الجهود والإمكانات لتواكب الواقع الرافض للانقلاب ومن أجل استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق الوطن وصولاً إلى العاصمة صنعاء وبناء اليمن الإتحادي الجديد الضامن لحقوق كافة أبناءه من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ".

وحمل هادي المحافظين وقيادات الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق المحررة مسئولية أي تقصير في تنفيذ هذه التوجيهات، وتحمل المسئولية الكاملة تجاه حماية المواطنين وممتلكاتهم ووقف أي إنتهاكات وممارسات في هذا الإطار .

ودعا الرئيس هادي كافة الجهات الحكومية والأجهزة الرسمية وغيرها إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التمرد الحوثي المدعوم من إيران، واستكمال مسيرة تحرير ما تبقي من محافظات الوطن واستعادة المؤسسات وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

ومن جانبهم عبرا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري ومحافظ عدن احمد سالم ربيع عن امتنانهم لمتابعه الرئيس هادي لمختلف التطورات التي تشهدها عدن والمحافظات المجاورة بجوانبها المختلفة وذلك في إطار اهتمام فخامة الرئيس الدائم بأوضاع الوطن عموم.

وأكدا على العمل مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وبتعاون المواطن نحو تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يفضي لاستتباب الأمن واستقراره والانتصار لإرادة شعبنا اليمني في دحر مشروع التمرد.. وتوحيد الصف واللحمة الواحدة قوة مجتمعنا وعزة شعبنا مؤكدين على العمل فوراً بترجمة توجيهات الرئيس الى واقع عملي لمختلف الأطر الحكومية والأجهزة الأمنية في وقف الاختلالات وتجاوز تداعياتها المضرة بالنسيج الوطني المجتمعي والتي تخدم أولا وأخيرا مليشيات المتمرد وجماعات التطرف والإرهابية.

ونفذت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً،امس الخميس، حملة اعتقالات لمواطنين ينتمون للمحافظات الشمالية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وجاءت هذه الحملة التي تنفذها قوات الحزام الأمني ضد أبناء المحافظات الشمالية، عقب هجوميين استهدفا صباح امس الخميس، معسكر تدريبي للانتقالي ومركز شرطة الشيخ عثمان في عدن.

وشن قادة وناشطون في المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات، حملة تحريضية ضد أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في عدن، وأطلقوا دعوات لطردهم، بتهمة التخابر مع ميليشيا الحوثي.