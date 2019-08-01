عاجل: ”هادي“ يصدر توجيهات ”حازمة“ لوقف ممارسات القوات الموالية للامارات في ”عدن“ ويحذر ”الميسري“ و”سالم“ من عدم تنفيذ التوجيهات

الجمعة 02 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الجمعة 2 اغسطس/آب، توجيهات عاجلة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ومحافظ عدن، بخصوص ممارسات قوات الحزام الأمني الموالي للامارات تجاه المواطنيين الشماليين المتواجدين في مدينة عدن (جنوب اليمن).

وفي اتصال هاتفي بودير الداخلية أحمد الميسري ومحافظ عدن أحمد سالم، وجه الرئيس هادي بـ”وقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين والممتلكات الخاصة، ونبذ الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض على أساس مناطقي أو سياسي بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس“.

وشدد الرئيس في توجيهاته على رص الصفوف وتوحيد الجهود والإمكانات لتواكب الواقع الرافض للانقلاب ومن أجل استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق الوطن وصولاً إلى العاصمة صنعاء وبناء اليمن الإتحادي الجديد الضامن لحقوق كافة أبناءه من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.

وحمّل ”هادي“ المحافظين وقيادات الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق المحررة مسؤولية أي تقصير في تنفيذ هذه التوجيهات، وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المواطنين وممتلكاتهم ووقف أي إنتهاكات وممارسات في هذا الإطار.

ودعا كافة الجهات الحكومية والأجهزة الرسمية وغيرها إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التمرد الحوثي المدعوم من إيران، واستكمال مسيرة تحرير ما تبقي من محافظات الوطن واستعادة المؤسسات وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

وشدد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ الأعمال والتصرفات الفردية تجاه أبناء الوطن ومن أي محافظة كانت والمسيئة إلى تقاليد شعبنا وقيمه الأصيلة والتي تخدم في المجمل نتائجها وانعكاساتها مليشيات التمرد الحوثية الإيرانية والجماعات الإرهابية المساندة لها.

وبدأت قوات الحزام الأمني، امس الخميس 1 اغسطس/اب، حملة واسعة لاعتقال اي مواطن ينتمي للمحافظات الشمالية ومتواجد في عدن، كما قامت باحراق عدد من البسطات المملوكة لمواطنين من المحافظات الشمالية.