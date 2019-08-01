طلب غريب من الإمارات لمواطنيها في تركيا

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دعت سفارة دولة الإمارات، اليوم الجمعة، مواطنيها المتواجدين في تركيا، إلى ضرورة التخلص من خطوط الهواتف قبل المغادرة حسب صحيفة البيان.
وأشارت إلى أن التنبيه جاء تجنبا لاستخدام شرائح الهواتف من قبل آخرين في معاملات مشبوهة. ونشرته السفارة بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أعلنت فيه "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة؛ لكيلا تتعرض لمساءلة القانونية".
يذكر أن الخارجية الإماراتية، حذرت في شهر يوليو/ أيار الماضي، المواطنين المسافرين إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العلاج أو الإقامة الطويلة، من رمي شرائح اتصال هواتفهم المتحركة، التي يقومون باستخراجها بأسمائهم في بلد الزيارة، أو منحها لآخرين لاستخدامها، إذ يمكن استغلالها من قبل مجهولين، ما يعرضهم للمساءلة القانونية.