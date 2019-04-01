الامارات: اتفقنا مع السعودية على الانسحاب من اليمن وموقفنا واحد من ايران

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، أنور قرقاش، اليوم الجمعة ، إن إعادة انتشار قواتنا في اليمن تم بالاتفاق مع السعودية.
واضاف : "اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن".
وعن ايران اشار الوزير الاماراتي الى ان "الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني".
وقال قرقاش: "الإمارات والسعودية تغلب العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني".
وهاجم وزير الدولة الإماراتي قطر وقال أن: "الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران".