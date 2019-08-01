دولة عربية وحيدة تخالف السعودية وتعلن موعدا آخر لعيد الأضحى المبارك

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خالفت سلطنة عمان، حسابات السعودية الفلكية، وأعلنت موعداً آخر لعيد الأضحى المبارك، في سابقة وصفت بأنها تأريخيه.
وأعلنت اللجنة الرئيسة المختصة في سلطنة عمان، أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبذلك يكون السبت الأول من ذي الحجة، وبالتالي يحل عيد الأضحى المبارك في عُمان يوم الاثنين، 12 أغسطس.
وكانت السعودية، أعلنت ثبوت رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم أمس الخميس، ووفقا لذلك يصادف عيد الاضحى لهذا العام يوم الأحد 11 أغسطس.
ونشر مركز الفلك الدولي ـ مقره الإمارات ـ اليوم الجمعة ـ، صورة لبداية ولادة هلال ذي الحجة في تمام الساعة 12:14 ظهراً بتوقيت الإمارات، بتقنية التصوير الفلكي من جبل حفيت، مايعني صعوبة رؤية الهلال مساء أمس بالعين المجردة.
وتعتمد معظم الدول الإسلامية، الحسابات الفلكية السعودية ،في تحديد عيد الأضحى المبارك، نظراً لارتباطه بفريضة الحج التي تقام شعائره على أراضيها.