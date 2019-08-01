مصادرنا تكشف حقيقة ما حدث في «المحفد» بـ أبين وطبيعة الوضع هناك - صور

الجمعة 02 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر امنية ومحلية في محافظة ابين (جنوبي اليمن) اليوم الجمعة ، عن حقيقة اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات مايسمى الحزام الامني والنخبة من جهة وعناصر من تنظيم القاعدة من جهة اخرى في مديرية المحفد بأبين.

وافادت المصادر لموقع مأرب برس انه لاصحة لما تم تدواله عن هجوم كبير لعناصر القاعدة على معسكر للحزام الامني في المحفد قبل ان يتم دحرهم بعد اشتباكات عنيفة بدأت فجر اليوم واستمرت لساعات.

واوضح المصدر ان الوضع في المحفد مستقر، بعد اشتباكات بسيطة شهدتها المديرية بين الطرفين.

وقال شاهد عيان ان قوات النخبة والحزام استقدمت تعزيزات (20 طقم عسكري) واقامت نقاط تفتيش في سوق المحفد ومداخلها.

واضاف: «تم توقفينا من قوات النخبة الساعة 2 الفجر في المحطة القريبة من المدينة لمدة 4 ساعات وبعدين دخلنا الساعة 6 صباحا المحفد وشاهدنا الأمور طبيعية والناس تمشي والجنود عاملين نقطة تفتيش فقط»..

وتابع :« الذي شاهدناه فقط طقمين محروقين وسيارة على الخط العام مدمرة».

ولم يستبعد مراقبون بان ماحدث عبارة عن مسرحية ؛تقف خلفها الامارات وايران ،لارباك المشهد هناك وربما مقدمة لتسليم «المحفد» الواقعة تحت سيطرت قوات الحزام الموالية للامارات لعناصر القاعدة ، او ذريعة يراد منها المزيد من بسط نفود التشكيلات غير النظامية التي انشأتها الامارات ، على مناطق ومساحات اكبر جنوب اليمن ،واظهارها بانها القوات الوحيدة القادرة على مواجهة تنيظم القاعدة ، والغاء اي دور او تواجد للقوات الحكومية النظامية.