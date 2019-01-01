قلق أوروبي على مسار السلام في اليمن

الجمعة 02 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، أطراف الصراع في اليمن إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، مشيرا إلى أنه “يتعين على كل الأطراف تجنّب التصعيد والتسبب في المزيد من المعاناة للسكان”.

وجاء موقف الاتحاد الذي كثيرا ما عبّر عن مساندته للحلّ السلمي في اليمن ودعمه للجهود المبذولة في سبيل ذلك، في ظلّ موجة التصعيد السائدة بالبلد والتي عفصت بآمال السلام التي أحيتها خطوات اتخذتها جهات معنية بالملف اليمني ودعمّتها تحرّكات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقالت ماجا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن “الاتحاد سوف يواصل دعمه للمبعوث الأممي الخاص، وإنه يتوقع من كل الأطراف احترام التزاماتها من أجل إنجاز اتفاق سياسي شامل”.

وأوضحت المتحدثة أن “مثل هذا الاتفاق يبقى الخيار الوحيد لوضع نهاية للحرب، ويضع اليمن على المسار نحو تحقيق سلام مستدام”.