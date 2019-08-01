الميليشيات تؤجر مساجد صنعاء وتختطف مدير بنك

الجمعة 02 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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شرعت الميليشيات بالسيطرة على ممتلكات الأوقاف التابعة لمساجد صنعاء، وقامت بتأجير ممتلكات مساجد العاصمة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية خاصة لمصلحة قياداتها ومشرفيها، ومنها تأجير ساحة مسجد «أبوبكر الصديق»، الواقعة في الحي السياسي جنوب العاصمة، كمشروع تجاري لمصلحة أحد قياداتها من الصف الأول، كما قامت بتحويل باحة مسجد معمر التاريخي إلى محل تجاري، وقامت الميليشيات بتأجير المئذنة لأحد تجار الأقمشة وسط صنعاء القديمة.

الى ذلك أقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف المدير التنفيذي لبنك اليمن الدولي (وهو مصرف خاص)، أحمد ثابت العبسي. وقال مصدر مقرب من عائلة العبسي، إن مسلحين تابعين لجماعة الحوثيين اختطفوه في بداية الأسبوع الجاري، واقتادوه إلى مكان مجهول.

وأضاف المصدر أن عائلته حاولت التواصل مع عدد من قيادات الحوثيين، وذلك لمعرفة مكان إخفائه، وظروف احتجازه، إلا أنهم لم يحصلوا على أي معلومات عن مصيره.

وأوضح المصدر أن عملية الاختطاف والإخفاء تأتي على خلفية مطالبة الحوثيين للبنك بدفع مبالغ مالية كبيرة لمصلحة ما يسمى «المجهود الحربي».