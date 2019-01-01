هكذا علق المبعوث الأممي لليمن على احدث عدن

الجمعة 02 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعرب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن.

وقال جريفيث، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في اليمن والاعتداءات في عدن اليوم، وصعدة يوم الاثنين التي أودت بحياة العشرات بمن فيهم المدنيون والأطفال".

ودعا جريفيث الأطراف إلى الإيفاء بالتزامها بالسلام، وبذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.



ويأتي هذا التصعيد في ظل مساعي المبعوث الأممي لإقناع أطراف الصراع في اليمن، بتطبيق اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في ستوكهولم نهاية ديسمبر الماضي.