علماء يكشفون خطرا جديدا على النساء الحوامل خبر سار للمرأة السعودية «اليمن» تنضم الى تحالف دولي جديد ضد ظاهرة خطيرة لا دين لها تصعيد خطير..«الحزام الأمني» يبدأ بتنفيذ أخطر تحرك عنصري مناطقي ضد مواطني المحافظات الشمالية بـ«عدن»وهذا ماحدث للعشرات قصف«حوثي»يستهدف أحياء سكنية بـ«الحديدة» إعلان هام من وزارة الأوقاف والإرشاد يهم الحجاج «اليمنيين» وفاة أربعة من حجاج اليمن . .. ومأرب برس ينفرد بالتفاصيل السعودية تحدد أول أيام «عيد الاضحى» واعلان مهم بشأن «هلال ذي الحجة» «بيان مخزي» للمجلس الانتقالي وحزب الاصلاح يصدر «بيانا قويا» الداخلية تعلن عن عدد كبير لـ ضحايا هجمات عدن وتصدر بيانا تفصيليا مهما
أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس انضمام الجمهورية اليمنية الى التحالف الدولي ضد داعش .
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية :"تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن".
وأضاف المصدر بحسب وكالة سبأ الرسمية :"انه وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا، الا ان الجمهورية اليمنية عازمة على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".