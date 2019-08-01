«اليمن» تنضم الى تحالف دولي جديد ضد ظاهرة خطيرة لا دين لها

الجمعة 02 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 834

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس انضمام الجمهورية اليمنية الى التحالف الدولي ضد داعش .

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية :"تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن".

وأضاف المصدر بحسب وكالة سبأ الرسمية :"انه وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا، الا ان الجمهورية اليمنية عازمة على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".