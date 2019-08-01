قصف«حوثي»يستهدف أحياء سكنية بـ«الحديدة»

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قصفت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الخميس، أحياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل موقع الجيش“سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها:، أن المليشيا استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة تجمعات سكانية شمالي مديرية حيس.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة.