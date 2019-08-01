إعلان هام من وزارة الأوقاف والإرشاد يهم الحجاج «اليمنيين»

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الخميس 1 اغسطس 2019 م عن إكتمال تفويج الحجاج اليمنيين الذين تجاوز عددهم أكثر من 24 ألف من عموم محافظات الجمهورية.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مكتب شؤون حجاج اليمن أن عملية التفويج تمت بيسر وسلاسة دون أية عراقيل وذلك عبر ما يقارب 550 حافلة نقل جماعي.

وأوضح الوزير أن عملية التفويج تمت بوقت قياسي للغاية إستمر لمدة عشرة أيام ابتدأت من يوم الـ 18 ذي القعدة وإستمر الى الـ 28 من الشهر نفسه دون تكدس ولا حوادث ولا إزدحام عبر منفذ واحد هو منفذ الوديعة.

وتطرق الوزير إلى ما قامت به وزارة الأوقاف والإرشاد من إستعدادات وتجهيزات من مساكن وإعاشة ونقل وغيره من الخدمات مما يسهل على الحاج أداء مناسكه بيسر وسهولة.

كما قدم شكره لراعي مسيرة الحج اليمني فخامة الاخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ونائبة ورئيس الوزراء على متابعتهم المستمرة لقيادة وزارة الاوقاف والارشاد

مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الادارات بقطاع الحج والعمرة وكذلك لجنة النقل واللجنة المرابطة على مدار الساعة في المنفذ اليمني ووكالات الحج والعمرة والجهات الحكومية والاهلية المساندة لوزارة الاوقاف ابتداء من القنصلية اليمنية في جدة وللأعزاء في منفذ الوديعة وجوازات وجمارك وكتيبة الحماية الامنية وللشباب الصادقين من أبناء محافظة حضرموت المتطوعين عبر السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب وزارة الاوقاف بالوادي والصحراء لتذليل الصعاب لحجاج بلادنا وخدمتهم.

وثمن الوزير المواقف الأخوية الصادقة من قبل الأشقاء في المملكة العربي السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وولي عهد الامين والى كافة الجهات ذات العلاقة بالحج في المملكة وبقية القطاعات الاخرى مبتهلين الى الله عز وجل في ختام التفويج أن يكتب السلامة لحجاجنا وان يكون حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وان يعيدهم الى ديارهم سالمين غانمين .

حضر المؤتمر الصحفي وكيل وزارة الاوقاف لقطاع الحج والعمرة الشيخ مختار الرباش والوكيل المساعد للقطاع طارق القرشي