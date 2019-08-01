وفاة أربعة من حجاج اليمن . .. ومأرب برس ينفرد بالتفاصيل

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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كشف وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة، المشرف العام على لجان الحج، د / طارق القرشي في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الاوقاف اليمنية بمكة المكرنة عن وفاة أربعة حجاج يمنيين خلال موسم الحج لهذا العام .

ونقل مراسل مارب برس الذي حضر المؤتمر الصحفي ان من بين وفيات حجاج هذا العام رجلين وامرأتين ، وتنوعت الوفاة بين وفاة طبيعية وبين حوادث مرورية.

وكشف مصدر خاص في اللجنة الطبية بمكتب حجاج اليمن لمارب برس ان الوفيات هم :

1- عبدالباقي احمد عبدة الجابري - 70 عاما - محافظة تعز .

2- علي حمود محسن عبدالله - الضالع

3- فاطمة احمد هادي صالح - الضالع

4 - نادية صالح احمد عبدالله