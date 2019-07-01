عاجل : السعودية تحدد أول أيام «عيد الاضحى» واعلان مهم بشأن «هلال ذي الحجة»

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أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموافق يوم الأحد.
وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".