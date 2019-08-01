«بيان مخزي» للمجلس الانتقالي وحزب الاصلاح يصدر «بيانا قويا»

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اصدر كلا من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات ، وحزب الاصلاح في عدن اليوم الخميس بيانان، حول الهجمات التي شهدتها عدن اليوم الخميس.

وفيما وصف بيان الاصلاح بالقوي والذي طالب بتحقيق شفاف وهاجم الحوثيين ، اصدر الانتقالي بيانا مخزيا لم يتجرأ فيه على ذكر الحوثيين الذين تبنوا الهجوم على احدى معسكرات الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

ويبدو ان توجيهات اماراتية للانتقالي منعته من الاشارة للحوثيين في البيان ، في اطار الحفاظ على التقارب الاماراتي الايراني، وهو موقف هزيل يضاف الى مواقف الانفصاليين السابقة.

وبالعودة لبيان الاصلاح فقد دان الحزب التفجيرات الإجرامية التي استهدفت مقر شرطة مديرية الشيخ عثمان ومقر معسكر الجلاء بمديرية البريقا ونتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين وترويع الآمنين في الأحياء السكنية.

وطالب إصلاح عدن في بيان (اطلع عليه مأرب برس) الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي بالوقوف بحزم والتحقيق المسؤول والشفاف أمام الحادثين ومعرفة أوجه القصور الأمني الذي أودى بسقوط عشرات الشهداء بينهم قادة عسكريون.

وقال إصلاح عدن "إن الواقع الذي تعيشه المناطق المحررة وهي تواجه الجماعة الحوثية والمليشيات الإرهابية يحتاج إلى تكاتف الجميع والوقوف صفا واحدا أمام الانقلاب الحوثي من أجل استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وجبهة متراصة لحماية البلاد وصون الأرواح والأموال والأعراض".

ودعا إصلاح عدن المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته أمام تلك الاعتداءات الإرهابية التي أعلنت الجماعة الإنقلابية الحوثية عن مسؤوليتها نحوها والتي استهدفت أحياء يقطنها المدنيون.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان إدانة صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن بشأن تفجيرات عدن

يدين التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن بأشد عبارات الشجب والتنديد حادثي الإنفجارين الذي تعرضت لها العاصمة عدن صباح اليوم 2019 / 8 / 1

واللذين استهدفا مقر شرطة مديرية الشيخ عثمان ومقر معسكر الجلاء بمديرية البريقا ونتج عنهما سقوط عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين وترويع الآمنين في الأحياء السكنية.

إن هذا الحادث الاجرامي الحقير لا يقل دناءة واجراما عن حوادث الاغتيالات والتصفيات التي تعرض لها العديد من نشطاء وسياسيين وائمة وخطباء مساجد من خيرة أبناء عدن في مقدمتهم البطل جعفر محمد سعد والشيخ الراوي والشيخ الكمادي وغيرهم من ضحايا الارهاب والاغتيالات

إن التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن وهو يدين هذه الحوادث الإجرامية فإنه يطالب الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي بالوقوف بحزم والتحقيق المسؤول والشفاف أمام الحادثين ومعرفة أوجه القصور الأمني الذي أودى بسقوط عشرات الشهداء بينهم قادة عسكريون.

كما يدعو التجمع اليمتي للإصلاح المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته أمام تلك الاعتداءات الإرهابية التي أعلنت الجماعة الإنقلابية الحوثية عن مسؤوليتها نحوها والتي استهدفت أحياء يقطنها المدنيون.

إن الواقع الذي تعيشه المناطق المحررة وهي تواجه الجماعة الحوثية والمليشيات الإرهابية يحتاج إلى تكاتف الجميع والوقوف صفا واحدا امام الانقلاب الحوثي من أجل استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وجبهة متراصة لحماية البلاد وصون الأرواح والأموال والأعراض.

كل العزاء لأسر الشهداء ورحم الله شهداءنا الميامين الذين قضوا في الحادثين الإجراميين.. وحمى الله عدن وأبناءها من شر ما يحاك عليها

وكتب الله النصر لشعبنا اليمني على قوى الشر الإنقلابية.

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن

30 ذو القعدة 1440 ه

1 أغسطس 2019م

* بيان المجلس الانتقالي

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بياناً هاماً بخصوص الهجومين الغادرين اللذان استهدفا شرطة مديرية الشيخ عثمان وأحد معسكرات التدريب للقوات المسلحة الجنوبية، فيما يلي نصه:

الحمد لله القائل: ((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْيُرْزَقُونَ)) صدق الله العظيم

والقائل: ((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)) صدق الله العظيم

يا جماهير شعبنا الجنوبي الأبي، يا أبطال قواتنا المسلحة في مواقع الشرف والفداء على امتداد رقعة أرض الجنوب الحرة الصامدة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تعرضت هذا اليوم الخميس الأول من أغسطس 2019م الموافق 29 ذو القعدة لسنة 1440هـ العاصمة عدن لهجمات تفجيرية غادرة في كل من: (شرطة مديرية الشيخ عثمان وأحد معسكرات التدريب لقواتنا المسلحة الباسلة) في الوقت الذي كان فيه جنودنا يتهيؤون للاحتفال بتخريج إحدى الدفع الاعتيادية، قبل توجههم إلى الجبهات للتصدي للمشروع الإيراني الفارسي التوسعي جنباً إلى جنب مع أشقائنا في دول التحالف العربي.

يا جماهير شعبنا الأبي:

قد استشهد وجرح في هذا الهجوم الغادر ثلة من أنبل وأشرف وأشجع جنودنا البواسلارتقت أرواحهم إلى بارئها في قوات الأمن والقوات المسلحة يتقدمهم المناضل البطل العميد/منير محمود أحمد (أبو اليمامة)، مفتديين بأرواحهم وأجسادهم وطنهم دفاعاً عن كرامته وعزته واستقلاله.

يا جماهير شعبنا الأبي:

أيها المقاتلون الأبطال المجاهدون في كل مكان على أرض الوطن الحبيب في الوقت الذي نعزيكم ونعزي أنفسنا فإننا نهيب بكم أن تكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن الدين والأرض والشعب ضماناً لحريته وأمنه واستقراره واستقلاله.

يا جماهير شعبنا الأبي:

أيها المقاتلون البواسل في كل مكان إن قيادتكم المفوضة في المجلس الانتقالي الجنوبي من العاصمة عدن تؤكد لكم إنها إلى جواركم وستعمل كل ما تستطيع من أجل الحفاظ على أمن وسلامة استقرار الوطن.

كما تؤكد القيادة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة خلفيات الحادث ومن يقف وراءه، تؤكد عملها على الحفاظ على استقرار الأمور على الأرض وإننا إذ نقدر حالة الغليان الشعبي الكبير وحجم الخسارة التي منينا بها إلا أنها تزيدنا قوةً وعزماً وإصراراً على الثبات والأخذ بثأر الابطال، وفي نفس الوقت فإن قيادتكم تتدارس الأمور بكل هدوء وحكمة نحتاجها في هذا الوقت العصيب، فإننا ندعوكم إلى ضبط النفس ورباطة الجأش والصبر فإن الفرج قريب ولن يضرنا إرجاف المرجفين.

إنا لله وإنا إليه راجعون المجد للشهداء والشفاء للجرحى والعزة والكرامة للوطن.

صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي

الخميس 1 أغسطس 2019م

الموافق: 29 ذو القعدة لسنة 1440هـ