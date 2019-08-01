عاجل : الداخلية تعلن عن عدد كبير لـ ضحايا هجمات عدن وتصدر بيانا تفصيليا مهما

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عدن

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اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بياناً تفصيلياً حول العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن ،صباح اليوم الخميس، واستهدفت مركز شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء التدريبي وخلفت سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ونعت وزارة الداخلية في بيانها (اطلع عليه مأرب برس) كافة الشهداء الذين سقطوا في العمليتين الإرهابيتين وفي مقدمتهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة ..سائلة المولى عزّ وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها"انه وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً من يومنا هذا الخميس الموافق 1/ 8 / 2019م تم استهداف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة مما أدى إلى استشهاد 13 من أفراد الشرطة وجرح عدد آخر في العملية الإرهابية".

وأكد البيان أن قيادة الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للتعامل مع هذه الأحداث بعد ان تم إسعاف الجرحى ونقل جثث الشهداء إلى مستشفيي أطباء بلا حدود والبريهي.

وأضافت الداخلية "وفي عملية إرهابية أخرى فقد استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية صباح اليوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي قصير المدى حفل استعراضي وتدريبي عسكري شهده اليوم معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى سقوط 36 شهيدا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة وعدد من رفاقه".

وعبرت وزارة الداخلية، عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية..مؤكدة أنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وخلاياها وكل من يحاول إثارة الفوضى واستهداف قوات الأمن..مشيرة إلى ان الهجومين يثبتان بأن مليشيا التمرد الحوثية وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة تتقاسم الأدوار وتكمل بعضها بعضا في حربها على الشعب اليمني وسعيها لضرب الأمن والاستقرار.

كما أكدت أنها لن تفرط في تضحيات الأبطال ودماء الشهداء التي سالت لتحرير عدن وسائر مدن اليمن من قوى الإرهاب والتمرد الحوثية، وأنها ماضية في طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستظل عدن وكافة المدن المحررة شامخة وقوية.

وقالت الوزارة" انها إذ تدين وبأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية فإنها تؤكد للشعب اليمني بأنها ومعها كافة القوى الوطنية وبمساندة من الأشقاء في دول التحالف العربي ماضية في حربها لاستئصال الإرهاب والقوى التي تقف خلفه وتطهير اليمن من دنس ورجس المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والقضاء على مشروعها التدميري البغيض".