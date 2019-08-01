«الحكومة الشرعية» تصدر توجيهات مهمة وتتوعد ردا على «هجمات عدن»

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الخميس، أن استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، ولجوءها إلى الأعمال الإرهابية بالتزامن مع التحركات الدولية والأممية للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب التي أشعلتها، يعطي مؤشرا واضحا على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي قدما في تنفيذ أجندة داعميها لتخفيف الضغط والعزلة الدولية التي يواجهها النظام الإيراني المتمرد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، للوقوف على تفاصيل العمل الإرهابي المتزامن بتفجير سيارة مفخخة أمام قسم شرطة الشيخ عثمان، واستهداف عرض تخرج عسكري في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

وجدد رئيس الوزراء اليمني، مطالبته بموقف حازم في وجه المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة، ومشروعها التخريبي والتدميري الذي سيكتوي بناره العالم بأجمعه دون استثناء، مشيرا إلى أن استعادة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب عسكريا أو بتطبيق المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا للحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه الميليشيات المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ووجه الأجهزة العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن برفع درجة استعدادها لمواجهة الأعمال الإجرامية والإرهابية وتنفيذ الخطط العسكرية والأمنية المعدة بالتعاون مع قوات تحالف دعم الشرعية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.

وشدد على أن الحكومة الشرعية بدعم التحالف لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل استمرار هذا التمادي والمساعي الحوثية لإطالة أمد الحرب، وتعميق مأساة الشعب اليمني والكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم التي تسببت بها.

وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، شهدت، الخميس، انفجارين، أحدهما بسيارة مفخخة استهدف قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان، والآخر تم بصاروخ استهدف حفل تخريج قوات الحزام الأمني، ما تسبب بمقتل قائد قوات الدعم والإسناد، العميد منير اليافعي، وسقوط 40 قتيلاً، وعشرات الجرحى. فيما أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بصواريخ.

الى ذلك قالت وكالة سبأ ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تابع، مع المسؤولين وقيادات السلطة المحلية في عدن والقيادات الامنية والعسكرية، احتواء ومعالجة آثار العمل الارهابي المتزامن بتفجير سيارة مفخخة امام قسم شرطة الشيخ عثمان، واستهداف عرض تخرج عسكري في العاصمة المؤقتة عدن.

حيث أجرى رئيس الوزراء، اليوم الخميس، عدد من الاتصالات الهاتفية بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري وسالم الخنبشي ومحافظ عدن احمد سالم ربيع، وعدد من القيادات العسكرية والامنية.

واصدر الدكتور معين عبدالملك، توجيهات بمضاعفة الجهود للتعامل مع تبعات وآثار هذه العمليات الاجرامية والارهابية، وتقديم الخدمات الاسعافية والعلاجية للمصابين ووضع الخطط العاجلة من القيادات العسكرية والامنية لتفادي تكرار حدوث مثل هذه الاعمال..مشددا على ضرورة عدم التهاون والبقاء في اعلى درجات اليقظة الامنية العالية حتى استئصال مشروع ايران عبر وكلائها من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد، ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تولي كل الاهتمام بالجرحى وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم، وستعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية على حصر الاضرار واتخاذ المعالجات السريعة لتعويض الاسر المتضررة.

وكرر رئيس الوزراء، تعازيه الحارة لأسر الشهداء وان يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.

بدورهم، اكد نائبي رئيس الوزراء ومحافظ عدن والقيادات العسكرية والامنية، التزامهم بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، وان الاجهزة الامنية وقياداتها تقوم بواجباتها ولن تتوانى عن عمل كل ما يلزم للحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.. لافتين إلى ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع تبعات وآثار هذه العمل الاجرامي والارهابي.

في سياق متصل اطلع نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم الخميس، على حجم الاضرار البشرية والمادية في الممتلكات العامة والخاصة جراء العمل الارهابي الذي استهدف مركز شرطة الامن بحي عمر المختار في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، اثر انفجار سيارة مفخخة .

وزار الخنبشي بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومعه وزير الصحة العامة للسكان الدكتور ناصر باعوم، وقائد اللواء الاول حماية رئاسية سند الرهوة، ووكيل أقليم عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة، بزيارة الجرحى في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة الذين اصيبوا جراء العمل الاجرامي المتزامن الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية و استهدف معسكر الجلاء التابع لقوات الحزام الامني في مديرية البريقة.

وأكد نائب رئيس الوزراء على وزارة الصحة، ضرورة الاهتمام بكل الجرحى الذين اصيبوا ورعايتهم رعاية كامله بجميع المستشفيات.. موجها السلطة المحليه بعدن بتشكيل لجنه لحصر الاضرار في الممتلكات العامة والخاصة واتخاذ المعالجات السريعة لتلك الاسر التي تضررت مساكنها بما في ذلك توفير سكن بديل للمساكن التي اصبحت غير قابله للسكن.