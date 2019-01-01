هادي يتحدث عن «ابو اليمامة» ويبعث برقيتين عاجلتين ويصدر توجيهات

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 3675

بعث الرئيس اليمني اليوم الخميس ، «برقية عزاء ومواساة في «استشهاد قائد اللواء الاول دعم واسناد العميد منير ابو اليمامة وعدد من رفاقه الابرياء، جراء الاعتداء الآثم الذي تعرض له حفل استعراضي وتدريبي عسكري الذي شهده اليوم معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة عدن» طبقا لوكالة سبأ .

وعبر رئيس الجمهورية في برقيته عن بالغ الحزن والاسى لاستشهاد العميد منير اليافعي ورفاقه الذين قال انه «كان له اسهاماته النضالية والميدانية خلال عمليات تحرير عدن من مسلحي المليشيات الحوثية الإيرانية الانقلابية واذرعها الإرهابية الحليفة لها».

وأشار الرئيس الى ان المليشيات المارقة لا يمكن لها ان تنشد السلام مما يحتم على شعبنا التصدي لممارساتها وافعالها المارقه والأثمه لتحرير كامل تراب الوطن من شرورها..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد جميع الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم وزملائهم الصبر والسلوان ،وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

كما بعث هادي برقية عزاء ومواساة اخرى الى قائد شرطة الشيخ عثمان وأهالي وذوي الضحايا من منتسبي المؤسسة الأمنية والمواطنين الأبرياء الذين قضوا في عملية الاستهداف الاثمة التي طالت مبنى شرطة الشيخ عثمان صباح اليوم الخميس.

وأشار الرئيس في برقيته الى ان تلك العناصر المارقة والغادرة التي تحاول عبثاً زعزعة امن واستقرار المناطق الأمنية وسفك دماء الأبرياء لن تنجوا مطلقاً من أفعالها المشينة وستطالها يد العدالة لتنال عقابها وجزاءها الرادع بما اقترفته بحق المجتمع.

ووجه الرئيس قيادات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية برفع اليقظة والجاهزية الأمنية لمواجهة ورصد تلك الأعمال المشينة للمليشيا الحوثية الايرانية وقوى التطرف والإرهاب المساندة والحليفة لها ..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يمن على الجرحي والمصابين بالشفاء العاجل.

وقتل اليوم منير اليافعي المعروف بـ اليمامة وهو قائد اللواء الاول دعم واسناد التابع لما يسمى قوات الحزام الامني (غير النظامية) والمدعومة من الامارات ، في استهدف معسكر الجلاء بالبريقة بصاروخ حوثي وطائرة مسيرة اثناء عرض عسكري .