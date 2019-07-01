عاجل : فيما حلفائها يقتلون بباليستي الحوثي .. الامارات تبرم صفقة مع ايران وتعلن التوقيع على اتفاق مهم باحث يمني يتحدث الروسية يحصل على الدكتوراه في الشريعة من جمهورية السودان دفاع سعودي عن «حزب الاصلاح» وكشف مايحدث في جبهتين يقودهما «الفريق علي محسن» وازدواجية قاتلة وقع فيها «التحالف» الحوثي يقتحم «سبأفون» ويستولي عليها بالقوة والشركة تصدر بيانا عاجلا وتتخذ هذا القرار شاهد : غاضبون يطالبون بالقصاص من «بن بريك» ويدوسون على صوره رئيس الحكومة يصارح اليمنيين بشأن الرواتب ويكشف نتائج لقائه بـ الأمير محمد بن سلمان وتفاهمات مع المجلس الانتقالي شاهد : صور من داخل معسكر الجلاء في عدن وصور مروعة لضحايا هجوم الشيخ عثمان هجوم آخر يهز عدن وسقوط ضحايا - مستجدات عاجلة بعد هجوم البريقة - جماعة الحوثي توجه اخطر تهديد لـ «جميع قادة الحزام الأمني» وتكشف عن الهدف القادم من قتل نجل اسامة بن لادن .. ولماذا دفعت واشنطن مليون دولار ثمنا لرأسه؟
اعلن قائد خفر السواحل الإماراتي اليوم الخميس ، الذي يزور طهران حاليا ، توقيع مذكرة تفاهم مع إيران وقال انها خطوة مهمة لضمان ،مصالح البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية ان طهران وأبوظبي وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة.
واشارت الوكالة الى ان الوفد العسكري الإماراتي عقد اليوم الخميس اجتماعا ثانيا في طهران بحث تعزيز أمن الحدود المشتركة.
وتأتي هذه التحركات الاماراتية الايرانية بالتزامن مع تطورات عاجلة في اليمن ، حيث اعلن الحوثيون (حلفاء ايران) ، استهداف عرض عسكري لقوات ما يسمى الحزام الامني (الموالية للامارات).
ولا يمكن الفصل بين الحدثين ،بحسب تعليقات رصدها مأرب برس لمحللين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قالوا ان العلاقات الايرانية الاماراتية والتقارب الاخير ستنعكس على الوضع في اليمن.
ولعل ابوظبي بدأت في التخلي عن حلفائها الانفصاليين في عدن ضمن صفقة مع طهران تظهر الحوثي كقوة لا يستهان بها من خلال تبنيهم مثل تلك الهجمات.
واستغرب ناشطون من استهداف معسكر يقام فيه عرض عسكري في قلب عدن بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة دون ان يتم اعتراضها من الدفاعات الجوية التابعة للتحالف وتحديدا الامارات الداعمة لقوات الحزام الامني ، ما يفتح الشكوك حول تورط اماراتي بشكل او باخر في الحادثة بتنسيق ايراني حوثي ، بحسب الناشطين.
ومن ابرز قتلى الهجوم الحوثي على معسكر الجلاء في البريقة بعدن قائد اللواء الاول في الحزام الامني منير اليافعي والمعروف بـ ابو اليمامة ويعد من ابرز رجالات ابوظبي واهم قادتها العسكريين في عدن .