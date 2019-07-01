عاجل : فيما حلفائها يقتلون بباليستي الحوثي .. الامارات تبرم صفقة مع ايران وتعلن التوقيع على اتفاق مهم

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن قائد خفر السواحل الإماراتي اليوم الخميس ، الذي يزور طهران حاليا ، توقيع مذكرة تفاهم مع إيران وقال انها خطوة مهمة لضمان ،مصالح البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية ان طهران وأبوظبي وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة.

واشارت الوكالة الى ان الوفد العسكري الإماراتي عقد اليوم الخميس اجتماعا ثانيا في طهران بحث تعزيز أمن الحدود المشتركة.

وتأتي هذه التحركات الاماراتية الايرانية بالتزامن مع تطورات عاجلة في اليمن ، حيث اعلن الحوثيون (حلفاء ايران) ، استهداف عرض عسكري لقوات ما يسمى الحزام الامني (الموالية للامارات).

ولا يمكن الفصل بين الحدثين ،بحسب تعليقات رصدها مأرب برس لمحللين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قالوا ان العلاقات الايرانية الاماراتية والتقارب الاخير ستنعكس على الوضع في اليمن.

ولعل ابوظبي بدأت في التخلي عن حلفائها الانفصاليين في عدن ضمن صفقة مع طهران تظهر الحوثي كقوة لا يستهان بها من خلال تبنيهم مثل تلك الهجمات.

واستغرب ناشطون من استهداف معسكر يقام فيه عرض عسكري في قلب عدن بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة دون ان يتم اعتراضها من الدفاعات الجوية التابعة للتحالف وتحديدا الامارات الداعمة لقوات الحزام الامني ، ما يفتح الشكوك حول تورط اماراتي بشكل او باخر في الحادثة بتنسيق ايراني حوثي ، بحسب الناشطين.

ومن ابرز قتلى الهجوم الحوثي على معسكر الجلاء في البريقة بعدن قائد اللواء الاول في الحزام الامني منير اليافعي والمعروف بـ ابو اليمامة ويعد من ابرز رجالات ابوظبي واهم قادتها العسكريين في عدن .