شاهد : غاضبون يطالبون بالقصاص من «بن بريك» ويدوسون على صوره

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفذ أولياء دم المجني عليه "سمحان عبدالعزيز الراوي" اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بمديرية خور مكسر في عدن للمطالبة بتسريع عقد جلسات محاكمة المتهمين باغتياله.

وفي الوقفة رفع المحتجين لافتات عليها صورة "هاني بن بريك" وداسوا عليها، ورددو اشعارات ضده تطالب بمحاكمته .

كما رفع المحتجون لافتات تدعوا النائب العام إلى سرعة التحقيق بقضايا الاغتيالات .

من جانب آخر وجه أولياء دم المجني عليه سمحان عبدالعزيز الراوي رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل "علي هيثم الغريب" مطالبين فيها التسريع بعقد جلسات محاكمة المتهمين باغتيال مورثهم "سمحان عبدالعزيز الراوي".

و أشاروا إلى وجود المتهمين في قبضة العدالة وأن الملف تم إحالته من النيابة الجزائية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في شهر فبراير 2019م،إطلاع قاضي المحكمة الجزائية على الملف ثم أعاده بعد ذلك إلى النيابة الجزائية طلبا منها استيفاء النقص في التحقيقات .

مؤكداً إلى استمرار تنفيذ اعتصامات مفتوحة أمام بوابة المحكمة الجزائية المتخصصة في حال استمرت المحكمة الجزائية بتأخير عقد جلسات المحاكمة وسيستمر الاعتصام حتى تبدء أول جلسات محاكمة المتهمين وجلب كل من شارك في هذه الجريمة من مخططين وممولين ومساعدين ومنفذين إلى ساحة العدالة .

وتأتي هذه الوقفة بعد أسبوعين من إعادة النيابة الجزائية الملف للمحكمة الجزائية ومنذ ذلك الحين توقفت الإجراءات وتعذر حصولهم على نسخة من الملف بعد استيفاء النقص ،ولم تتم أي إجراءات للبدء في عقد جلسات المحاكمة للمتهمين رغم المتابعة المستمرة من أولياء الدم ومحاموهم للمحكمة الجزائية .