شاهد : صور من داخل معسكر الجلاء في عدن وصور مروعة لضحايا هجوم الشيخ عثمان

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص

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مجموعة صور حصل عليها مأرب برس من داخل معسكر الجلاء بعدن الذي استهدفه الحوثيون اليوم الخميس بهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم القائد العسكري في ما يسمى بقوات الحزام الامني الموالية للامارات ، منير اليافعي (ابو اليمامة).

كما وصلتنا صور اخرى لضحايا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة استهدفت قسم شرطة بحي الشيخ عثمان نعتذر لعدم نشرها نظرا لبشاعة المشاهد.