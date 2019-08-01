هجوم آخر يهز عدن وسقوط ضحايا - مستجدات عاجلة

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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استشهد اليوم الخميس ثلاثة جنود وإصيب نحو 20 آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في الشيخ عثمان.

وقال مصدر امني لمأرب برس ان الهجوم استهدف طابور لمنتسبي الشرطة في قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان وخلف ضحايا .

ولم يعرف الجهة التي تقف خلف الهجوم حتى الان والذي تزامن مع هجوم اخر في البريقة استهدف معسكرا لقوات الحزام الامني الموالية للامارات وتبنته جماعة الحوثي .

وأوضحت المصادر أن المهاجم توجه إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع الشرطة في الصباح قبل بداية العمل.

وتسبب الانفجار في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة، تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، كما تسبب بحدوث أضرار في المنازل المجاورة لقسم الشرطة.