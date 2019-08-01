آخر الاخبار

هجوم آخر يهز عدن وسقوط ضحايا - مستجدات عاجلة بعد هجوم البريقة - جماعة الحوثي توجه اخطر تهديد لـ «جميع قادة الحزام الأمني» وتكشف عن الهدف القادم من قتل نجل اسامة بن لادن .. ولماذا دفعت واشنطن مليون دولار ثمنا لرأسه؟ عاجل : حقيقة مقتل «ابو اليمامة» أبرز حلفاء الامارات في عدن وتفاصيل هجوم حوثي استهدف معسكرا لقوات الحزام خلف عشرات القتلى والجرحى دولة خليجية... تسمح للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين الكشف عن أخطر 30 يوما في حياة أي مريض مكة لن تتمكن من رؤية هلال العيد هذا العام... عطل طارئ يربك الحسابات اللواء «العرادة» يعقد لقاء موسع بقيادة مؤتمر «مأرب» - نتائج اللقاء «أردوغان» يهاتف الملك «سلمان».. هذا ما بحثاه «وصية الوداع».. الملك سلمان يتحدث في الزيارة الأخيرة عن مصير المملكة

سبأفون .. أصالة وتواصل

هجوم آخر يهز عدن وسقوط ضحايا - مستجدات عاجلة

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-تغطيات خاصة
عدد القراءات 1362

استشهد اليوم الخميس ثلاثة جنود وإصيب نحو 20 آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في الشيخ عثمان.

وقال مصدر امني لمأرب برس ان الهجوم استهدف طابور لمنتسبي الشرطة في قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان وخلف ضحايا . 

ولم يعرف الجهة التي تقف خلف الهجوم حتى الان والذي تزامن مع هجوم اخر في البريقة استهدف معسكرا لقوات الحزام الامني الموالية للامارات وتبنته جماعة الحوثي .

وأوضحت المصادر أن المهاجم توجه إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع الشرطة في الصباح قبل بداية العمل.

وتسبب الانفجار في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة، تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، كما تسبب بحدوث أضرار في المنازل المجاورة لقسم الشرطة.

 

إقراء أيضاً
بعد هجوم البريقة - جماعة الحوثي توجه اخطر تهديد لـ «جميع قادة الحزام الأمني» وتكش
عاجل : حقيقة مقتل «ابو اليمامة» أبرز حلفاء الامارات في عدن وتفاصيل هجوم حوثي استه
اللواء «العرادة» يعقد لقاء موسع بقيادة مؤتمر «مأرب» - نتائج اللقاء
الحكومة تعلن انتهاء تفويج الحجاج اليمنيين وتتوعد الوكالات المخالفة
قوات الجيش تسقط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة «للحوثيين»
إعلان نتائج التحقيقات في 4 أخطاء لطيران التحالف العربي في اليمن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس