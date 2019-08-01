بعد هجوم البريقة - جماعة الحوثي توجه اخطر تهديد لـ «جميع قادة الحزام الأمني» وتكشف عن الهدف القادم

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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هدد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي قادة ما يسمى الحزام الامني الموالي للامارات بعد ساعات من استهداف حوثي لاحد معسكرات الحزام الامني بالعاصمة عدن .

وقال البخيتي في تصريحات رصدها مأرب برس قبل قليل «كل قادة الحزام الأمني في اليمن أصبحوا هدفا للهجمات المقبلة».

واشار عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي الانقلابية ان قرار قوات المجلس الانتقالي خاضع للإمارات ، في اشارة الى تبيعتهم لابوظبي.

واضاف البخيتي مهددا :« الصواريخ الباليستية سيكون لها الدور الأبرز مستقبلا».

واليوم اعلن عن مقتل قائد اللواء الاول في الحزام الامني (غير النظامية) منير اليافعي واخرون في هجوم حوثي على معسكر الجلاء بالبريقة بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.