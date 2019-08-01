من قتل نجل اسامة بن لادن .. ولماذا دفعت واشنطن مليون دولار ثمنا لرأسه؟

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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ترددت أنباء عن مقتل " حمزة بن لادن"، نجل زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. وبحسب ما ذكرته شبكة أن بي سي نيوز الأميركية فإن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، ابن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وخليفته المحتمل.

وأفادت عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن نجل بن لادن قد قتل، دون الإفصاح عن أية معلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته.

وكان آخر ظهور لحمزة بن لادن يعود آخر إلى العام 2018 عبر بيان أصدره تنظيم القاعدة، دعا فيه السعوديين إلى الثورة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير 2019، مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على "‫حمزة بن لادن".