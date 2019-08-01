عاجل : حقيقة مقتل «ابو اليمامة» أبرز حلفاء الامارات في عدن وتفاصيل هجوم حوثي استهدف معسكرا لقوات الحزام خلف عشرات القتلى والجرحى

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أفادت مصادر محلية واعلامية متطابقة اليوم الخميس، بوقوع انفجار استهدف معسكر ”الجلاء“ في البريقة بالعاصمة عدن ، التابع لقوات الحزام الأمني نتج عن صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي نحو المعسكر، صباح اليوم، خلال عرض عسكري.

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في مايسمى قوات الحزام الامني (غير النظامية) قتل متأثراً بإصابة تعرض لها جراء الاستهداف الحوثي.

واكدت مصادر اخرى مقتل قائد اللواء الأول في قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا منير اليافعي المعروف بـأبو اليمامة بالهجوم.

وذكرت مصادر متعددة أن عشرات القتلى والجرحي سقطوا جراء استهداف العرض العسكري في البريقة.

وأوردت قناة ”المسيرة“ الحوثية عبر ”توتير“ تبني الحوثيين للهجوم، قائلة: ”نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية مشتركة على معسكر الجلاء“.

وذكرت أنه ”تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف – 2K وصاروخ بالستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن“.

فيما قال الناطق العسكري للحوثيين ان هجوم عدن أسفر عن مقتل وجرح العشرات بينهم قادة في جهاز الأمن.