اللواء «العرادة» يعقد لقاء موسع بقيادة مؤتمر «مأرب» - نتائج اللقاء

الخميس 01 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الاربعاء على أهمية ودور الأحزاب والتنظيمات السياسية في المرحلة الحالية وقال لابد من تظافر الجهود من قبل كافة القوى والمكونات السياسية لمواجهة المليشيات الإنقلابية .

جا ذلك في اللقاء الموسع الذي ضم قيادة فرع الموتمر الشعبي العام بالمحافظة وفروع المؤتمر بالمديريات وقال المحافظ أن المؤتمر الشعبي العام هو حزب الوطن.

وأشاد العرادة بالموقف الوطني لقيادة وكوادر واطر المؤتمر الشعبي العام في مأرب من الوهلة الاولى لمساندة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وثمن المحافظ المواقف الوطنية الشجاعة لقيادة وكوادر المؤتمر.

من جانبه أشاد نائب رئيس فرع الموتمر الشعبي العام بالمحافظة سعود اليوسفي بجهود محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة في توحيد الجهود ولم الصفوف لكافة المكونات المجتمعية والقوى السياسية وكل أطياف المجتمع وكل القيادات الوطنية لمواجهة المليشيات الإنقلابية وكسر جموح المد الفارسي بمساندة اخوية صادقة من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعوديه.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى جملة من القضايا المتصلة بتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام من قبل قيادات فروع المديريات وأهمية الشراكة الحقيقية في العمل الإداري والتنموي والملاحم الوطنية خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية وثمن الجميع جهود للواء العرادة في المجالات التنموية والنهوض بالمحافظة في شتى نواحي الحياة والجوانب الأمنية والسلم الاجتماعي وتوفير المناخات والبيئة الجاذبة للاستثمار والتطور المستمر مما جعلها قبلة لكل أبناء الوطن.

هذا وقد خرج آللقاء بجملة من القرارات والتوجيهات العامة والتي من شأنها الارتقى بمستوى العمل الإداري والتنظيمي وبما يعزز الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير الوطن من المليشيات الإنقلابية والمضي قدما الى جانب قيادة المحافظة والقيادة السياسية في ترسيخ الأمن والاستقرار والنظام والقانون وبناء اليمن الاتحادي،

فيما تناول رئيس دائرة الشباب والطلاب بفرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة احمد علي مفتاح دور الشباب في المجتمع وضروره الإهتمام بهم من حيث التدريب والتأهيل وتنمية القدرات وابراز المواهب والابداعات وأشار أهمية التعليم وتحصينه من الاختراقات والنائي به عن المماحكات السياسية والتصرفات الخاطئه شدد مفتاح على أهمية تفعيل دور المجالس المحلية في الاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الابداعية.