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«أردوغان» يهاتف الملك «سلمان».. هذا ما بحثاه

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات
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قالت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بحث فيه الزعيمان "العلاقات بين البلدين، وتبادلا الأفكار حول التطورات الإقليمية".

  

ونقلت وكالة الأناضول بيانا صادرا عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، جاء فيه أن الرئيس التركي قام خلال الاتصال بتعزية الملك سلمان بوفاة شقيقه الأمير بندر بن عبد العزيز الذي توفي الأحد الماضي.

   

وبينما لم تشر الوكالة إلى تفاصيل أخرى، يأتي الاتصال في وقت تشهد فيه العلاقة السعودية التركية توترا في العلاقات على خلفية ملف مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، حيث توجه الاتهامات لولي العهد محمد سلمان بالوقوف خلف مقلته. 

  
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