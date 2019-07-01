الحكومة تعلن انتهاء تفويج الحجاج اليمنيين وتتوعد الوكالات المخالفة

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، الاربعاء 31 يوليو/تموز، انتهاء أعمال تفويج الحجاج اليمنيين، الى الأراضي المقدسة.
وقال وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة، المشرف العام على لجان الحج، طارق القرشي لـ”مأرب برس“، ان عملية التفويج ”تمت بحسب الخطة المعلن عنها والجدولة المسبقة لتفويج الحجاج دون أي اختلال أو إرباك يُذكر“.
وأكد ”القرشي“ ان ”الشركات الناقلة والوكالات المقصرة أو المخالفة، سوف يتم التعامل معها بحزم وصرامة وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال التفويج والنقل“.
وعبر الوكيل طارق القرشي عن شكره لجميع الشركات الناقلة والوكالات التي التزمت بمعايير النقل، ولجنة النقل ولجنة المنفذ وكافة اللجان العاملة في الموسم.