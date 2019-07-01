قوات الجيش تسقط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة «للحوثيين»

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، طائرة استطلاع مسيّرة، تابعة للحوثيين جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وبحسب موقع "سبتمبر نت" فإن الطائرة المسيّرة، كانت تحاول استطلاع مواقع قوات الجيش الوطني، في مديرية الدريهمي، مشيرا إلى أنه تبيّن بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

وقالت مصادر عسكرية إن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وتحاول رصد وتصوير المواقع العسكرية قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية للقوات المشتركة من إسقاطها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت مطلع شهر يوليو الحالي إسقاط طائرة إستطلاع تابعة للحوثيين فوق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.