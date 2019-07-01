حادث مروري يودي بحياة 2 من قيادات ”الانتقالي الجنوبي“

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1002

توفي قياديان في ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، اليوم الاربعاء 31 يوليو/تموز، إثر حادث مروري تعرض له موكبهما في منطقة ”عرقة“ بمديرية ”رضوم“ بمحافظة شبوة (شرقي اليمن).

وأكدت مصادر في المجلس لـ”مأرب برس“، وفاة عضو الجمعية الوطنية "ناصر البابكري" والقيادي "حسن خميس الجبواني المرزقي" نائب رئيس دائرة الأمن في الامانة العامة للمجلس، اثر حادث مروري في منطقة ”عرقة“ بمحافظة شبوة.

وقالت المصادر ان القياديين كان يستقلان سيارة برفقة أمين عام المجلس "أحمد حامد لملس"، مؤكدة نجاة ”لملس“ وإصابة عدد من المرافقين من بينهم الإعلامي "عبدالرحمن المحضار“ واللذين تم نقلهم الى ”سيئون“ للعلاج.