إيران تعلن عن ”توجه إماراتي يخالف السعودية“ وتكشف عن ”تحركات خلف الكواليس“

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال محمود الواعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، الأربعاء 31 يوليو/تموز، إن الإمارات تعمل على تغيير نهجها تجاه اليمن، وباتت تتبع مواقف جديدة تختلف جزئيا عن مواقف السعودية.

وقال "واعظي" للصحفيين في ختام اجتماع مجلس الوزراء، إن تخفيض الإمارات لأعداد قواتها في اليمن دليل على هذا "التغيير في النهج".

وحول زيارة وفد من الإمارات لإيران والغرض من الزيارة، قال "واعظي" إن الإمارات تشعر بالقلق بشأن أمن الخليج ما دفعها لاعتماد وسائل للتواصل مع إيران في هذا الصدد.

واعتبر "واعظي"، أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فشل في قضيتي التفاوض والحظر ضد ايران، موضحا أن "ترامب" وعد الدول الأوروبية بأنه سيحقق هدفه في غضون شهر أو شهرين من ممارسة أقصى الضغوط على إيران.

يذكر أن اجتماع وفد خفر السواحل الإماراتي بنظيره الإيراني في طهران، الثلاثاء، التئم في وقت أشار فيه أكثر من مسؤول إيراني، خلال الفترة الأخيرة، إلى أن دولة الإمارات ترسل وفودا تحمل رسائل إيجابية إلى إيران، لحل التوتر بين البلدين.

وقبل نحو أسبوعين، ألمح وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" في مقابلة تليفزيونية، إلى أن شيئا ما يتحرك خلف الكواليس بين طهران وأبوظبي، قائلا: "إن هناك مؤشرات على أن الإمارات بصدد اتخاذ سياسات جديدة في المنطقة، وهذا يصب في مصلحة حكومتها".

كما أن المستشار السابق في وزارة الدفاع الإيرانية "أمير موسوي" كشف أخيرا أن مسؤولين إماراتيين زاروا طهران، وأن زياراتهم لا تزال متواصلة، قائلا إن "المباحثات بين الطرفين جارية، وثمة مؤشرات حول احتمال حدوث تقارب ما".

وخلال الفترة الأخيرة، أقدمت الإمارات على سحب بعض قواتها العسكرية من اليمن، في خطوة قُرأت على أنها تعكس رغبة إماراتية في التهدئة مع إيران.