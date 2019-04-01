باصرة يعلن تعليق عضويته في البرلمان ويكشف الأسباب .. خاطب البركاني : «لايشرفني البقاء» واتهم ارفع مسئول بـ «عدم تنفيذ وعده»

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أعلن نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، اليوم الأربعاء، تعليق عضويته في هيئة الرئاسة وعضوية المجلس، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتوصيات المجلس، وتوفير الخدمات لمحافظة حضرموت.
وقال باصرة في رسالة التعليق (اطلع عليها مأرب برس) والتي وجهها إلى رئيس المجلس سلطان البركاني أن هذا القرار جاء بعد عدم تنفيد الحكومة ممثلة برئيس وزرائها توصيات المجلس عند إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2019م في مدينة سيئون في 16أبريل 2019م.
وأوضح باصرة في رسالته، أن الحكومة لم تنفذ التوصيات المستعجلة لحل مشكلة كهرباء ساحل حضرموت والمتمثلة بتوفير محطة كهرباء غازية بقدرة 100 ميجاوات وتوفير المازوت والديزل للكهرباء، وتشكيل لجنة حكومية للنزول لوادي حضرموت لتقييم الوضع الامني وتوفير متطلبات الامن لوادي حضرموت.
وأضاف: "ونظرا لمرور أكثر من 3 شهور ولم يتحقق شيء من هذه التوصيات ولا الوعود التي قطعها رئيس الوزراء على نفسه فإنه لا يشرفني أن أستمر في ممارسة مهامي في هيئة الرئاسة وعضوية المجلس وأعلق عضويتي حتى تنفذ الحكومة التزاماتها حسب توصيات المجلس وليس بالحلول الترقيعية.
وتابع: "وهذا الموقف ليس تعصباً لحضرموت لأنها محافظتي ولكنني من خلال موقعي قد تابعت كثيراً من قضايا المواطنين العامة لعدد من المحافظات والشرائح والفئات مع الوزرات المعنية وحلت بعضها، ولازالت بعضها محل متابعة يطول الوقت لشرحها".