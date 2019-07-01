قطاع المرأة بوزارة الشباب يختتم دورة ”ريادة الأعمال“ لـ25 مشاركة

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ عدن

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اختتم قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الاربعاء 31 يوليو/تموز، دورة تدريبية حول ريادة الاعمال بالتعاون مع مركز المرأة للبحوث والتدريب - بجامعة عدن، بمشاركة 25 امرأة.

الدورة التي استمرت 9 أيام، كانت برعاية وزير الشباب والرياضة نائف البكري ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور.

وكيلة قطاع المراة بوزارة الشباب والرياضة نادية الاخرم ، قالت ان القطاع لديه برنامج يعمل على تنمية المرأة اليمنية خلال هذه الفترة الصعبة والتاريخية التي تمر بها البلاد، وجعلتها تتحمل الكثير من الاعباء الاقتصادية.

واكدت انه يتم التركيز على تمنية المرأة في مجال تمكينها اقتصاديا من خلال التدريب والتأهيل في مختلف المجالات لتتمكن من اعالة نفسها واسرتها والمساهمة في رفع مستوى التنمية الاقتصادية بشكل عام بالبلاد.

وأوضحت نادية الأخرم بان الدورة تستهدف عدد من النساء من مختلف مديريات عدن لتمكينهم اقتصاديا، منوهة بأهمية الصرح العلمي والأكاديمي الشامخ المتمثل بجامعة عدن الذي يستضيف هذه الفعالية وللاعمال النوعيه التي لها الدور الأكبر والريادي في تاهيل الشباب.

وبينت ان القطاع بدأ نشاطه من خلال التركيز على نماذج للمرأه اليمنية التي نفتخر بها كصانعة أجيال وكشريك تحمل المعاناه في ظل الظروف.