سلطة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية بصلاحيات كاملة .. هادي يطلب منها «التزام السرية» ويوجه بـ «تعرية» هؤلاء وفضحهم أمام الشعب

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وجه الرئيس اليمني ، اليوم الاربعاء، بمحاربة الفساد وكشف المفسدين وتعريتهم اما الشعب.
والتقى هادي اليوم في الرياض، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر حسين السقاف ووكيل الجهاز للقطاع الإداري الدكتور فهمي محمد منصور.
وبحسب وكالة سبأ، رحب الرئيس بالجميع، مؤكدا على دور ومكانة الجهاز المركزي ومهامه الرقابية كسلطة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية يمكنها ويعطي لها القانون الصلاحيات الكاملة في محاربة الفساد وكشف أوراقها أمام الشعب وتعرية الأشخاص والجهات الفاسدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة بحقها.
وشدد الرئيس على أهمية إتباع معايير الكفاءة في العمل من قبل كافة الفروع والتزام السرية في الأداء لكشف التلاعب والاختلالات أينما وجدت.
وثمن الرئيس الجهود التي تبذلها قيادة الجهاز في تعزيز العمل وتفعيله، معبراً عن دعمه لتلك الجهود ومقدما العزاء والمواساة لأسر شهداء منتسبي الجهاز الذين قدموا حياتهم ثمنا لمواقفهم وخدمة وطنهم.
وأكد هادي على دعم قيادة الجهاز في رفع وتيرة نشاطها لمكافحة الفساد واستئصاله بأوجهه وأشكاله المختلفة .
بدورهما عبر رئيس الجهاز ووكيل الجهاز عن سرورهم بهذا اللقاء مع الرئيس الذي يحمل لهم دوماً تأكيدا ودعماً اضافيا لمواصلة وتيرة مهامهم والارتقاء بمستوى العمل الرقابي والمحاسبي الى أفاق أوسع لتحقيق المهام والأهداف الموضوعة، وكشف بؤر القصور والمخالفات أينما وجدت.