آبل تطلق حواسب MacBook جديدة كليا

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تستعد شركة "آبل" لإطلاق جيل جديد من حواسب MacBook بمواصفات لم تشهدها هذه الأجهزة من قبل.

وتبعا لموقع DigiTimes المتخصص بشؤون التقنية فإن الخبراء في "آبل" عملوا مع المصممين في شركة Quanta على تطوير حواسب MacBook بهياكل مطابقة من حيث المقاس لهياكل MacBook Pro الحالية، لكن شاشاتها ستكون أكبر وبحواف رقيقة جدا.

وستزود الحواسب الجديدة بشاشات Retina بمقاس 16 بوصة، ودقة عرض عالية (1920/3070) بيكسل، تعمل مع ميزة True Tone التي ستمكن المستخدم من التحكم بتباين الشاشة لتبدو الصور أكثر واقعية ووضوحا.

كما ستحصل هذه الأجهزة على معالجات "Intel Core" ثمانية النوى من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 4.8 غيغاهيرتز، مع"Turbo Boost"، ومعالجات "Intel Core i7" سداسية النوى، بتردد 4.5 غيغاهيرتز.

ولن تأتي هذه الحواسب بلوحات مفاتيح Butterfly التي طرحتها "آبل" في حواسبها في السنوات الفائتة، بل ستحصل على لوحات مفاتيح جديدة مقاومة للماء والغبار، وأكثر حساسية للمس وأقل إصدارا للضجيج أثناء استعمالها للكتابة.