رسميا.. الـ تاس تلغي قرار إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، القاضي بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

وأشارت المحكمة إلى أنها ستواصل النظر في المطالب التي تقدم بها فريق الترجي الرياضي، رافضة في الوقت نفسه مطالب الوداد البيضاوي.

كما حولت الـ "كاس أو التاس" ملف النهائي للأجهزة المختصة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل النظر في مصير النهائي.

يذكر أن المحكمة الرياضية ستصدر قرارها النهائي بشأن مطالب الفريق التونسي في وقت لاحق.

هذا، ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نبأ عاجلا قالت فيه: "رسمي محكمة التحكيم الرياضية تعلن الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا".

وأثارت مباراة الوداد ومضيفه الترجي التي أقيمت على الملعب الأولمبي في "رادس" بضواحي تونس العاصمة، مطلع الشهر الماضي، اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لا سيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو "VAR".

وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب إثر توقف اللعب بعد نحو ساعة على انطلاق المباراة، عقب قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.

وعلى الرغم من أن الحكم الغامبي، باكاري غاساما، أعلن بعد نحو ساعة ونصف الساعة من التوقف، إنهاء المباراة وتسليم كأس دوري أبطال إفريقيا للترجي، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عاد بعد أيام، وقرر إثر اجتماع طارئ للجنته التنفيذية، إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، معللا ذلك بعدم توافر "شروط اللعب والأمن" في "رادس".

وبعد قرار "الكاف"، لجأ الفريقان إلى محكمة التحكيم الرياضية لإنصافهما، وطالب كل واحد منهما بمنحه اللقب الإفريقي، قبل أن تقرر المحكمة اليوم إلغاء قرار "الكاف" بإعادة المباراة.