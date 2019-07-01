واتس آب.. تحذير صارخ من النقر على رسالة خادعة!

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 301

انتشر تحذير صارخ لمستخدمي "واتس آب" من عملية احتيال جديدة تقدم بيانات إنترنت مجانية، وفقا للتقارير.

وحذر الخبراء من النقر على رابط مرفق في رسالة من "واتس آب"، تعرض تقديم 1000 غيغابايت من بيانات الإنترنت مجانا.

ويقول الباحثون في شركة الأمن السيبراني ESET، إنها عملية احتيال جديدة تهدف إلى خداع المستخدمين.

ويقترح المحتالون تقديم البيانات المجانية، "احتفالا بالذكرى السنوية لتطبيق "واتس آب"".