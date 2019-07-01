رسميا: الامارات تكشف تفاصيل وهدف ذهابها الى ايران وأمر واحد اقتصرت عليه الزيارة

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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كشفت الامارات اليوم الاربعاء عن هدف الزيارة التي قام بها وفد عسكري رفيع الى ايران ، بعد انتقادات واسعة هاجمت ابوظبي واتهمتها بالتطبيع مع طهران.

واشاد مصدر بالخارجية الإماراتية بنتائج ما اسماه «اجتماع فرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران أمس».

وقال المصدر ان : «الاجتماع الإماراتي الإيراني أمس اقتصر على مناقشة شؤون الصيد».

وأعرب مصدر في وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، عن ارتياحه لنتائج اجتماع فرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران، مؤكدا انه اقتصر على بحث قضية الصيادين.

ونقل مأرب برس عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قولها :«إن مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في الوزارة، سالم محمد الزعابي، أبدى ارتياحه لنتائج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران».

وقال الزعابي إن "الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب..".

وكانت إيران استقبلت وفدا من خفر السواحل الإماراتيين بهدف إعادة إحياء محادثات أمن الملاحة المتوقفة منذ العام 2013، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

ونقلت الوكالة الرسمية الايرانية عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن "الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل بين إيران ووفد زائر يضم سبعة أشخاص من الإمارات العربية المتحدة سيعقد في طهران من أجل مناقشة التعاون الحدودي بين الدولتين".

وأشار الزعابي إلى أن الاجتماع "يأتي في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون".

وحسب الزعابي، فإن الاجتماع اقتصر "حسب جدول الأعمال على مايتصل بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم".

وأكد "أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين".