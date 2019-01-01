في جلسة سرية .. الحوثي يحكم بـ الإعدام على موظفين في الأمن السياسي بصنعاء - منهم وماهي تهمتهم؟

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أصدرت محكمة حوثية، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام اثنين من موظفي الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء.
وقال المحامي عبدالرحمن برمان إن المحكمة الحوثية أصدرت حكما بإعدام موظفي سكرتارية الامن السياسي بصنعاء بتهمة نقل معلومات للتحالف العربي.
وبحسب برمان فإن الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم الإعدام هم :
1-فاروق عبدالله الحميري
2-طارق محمد الصوفي
وكان النطق بالحكم عليهما في مبنى الأمن السياسي في جلسة سرية وبدون حضور محاميهما.