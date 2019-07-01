ماذا طلبت الأمير هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي من المحكمة البريطانية

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشفت وكالة برس اسوشييشن البريطانية الثلاثاء، أن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم تقدمت بطلب "أمر حماية من الزواج القسري" خلال جلسة استماع في محكمة في لندن "تتعلق بمصلحة طفليهما".

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما) بطلب "الحماية وطلب عدم التعرض للإساءة وحضانة طفليهما"، بحسب ما استمتعت المحكمة العليا.

وفي الوقت الذي تتناول فيه وسائل الإعلام البريطانية على نطاق واسع الخلاف بين الطرفين منذ بروزه إلى العلن، تمثل الدعوى إحراجًا كبيرًا لحاكم دبي الثري الحريص على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء أسوة بباقي حكام الخليج.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن المحكمة ستركز على قضية حضانة أطفالهما حيث سيتولى قسم الأسرة في المحكمة العليا، المختصة بالقضايا ذات الأهمية البالغة، القضية التي تبدأ فيها جلسات الاستماع التمهيدية الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء.

وتزوجت الأميرة هيا بالشيخ محمد بن راشد في العاشر من أبريل سنة 2004، وكانت سادس زوجاته، وأثمر زواجهما عن طفلين هما الأميرة الجليلة (12 سنة) والأمير زايد (7 سنوات).

وفي البداية، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الأميرة هيا توجهت مبدئيا إلى ألمانيا لتطلب اللجوء، قبل أن تشير المعلومات إلى انتقالها إلى لندن، حيث تقطن في بيت قيمته 107 ملايين دولار في منطقة كنسينجتون بالاس جاردنز. ولا تعلق الإمارات حول القضية التي تعتبرها حساسة للغاية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المحامية البريطانية هيلين وارد ستتولى تمثيل حاكم دبي في القضية. وكانت وارد قد تولت قضية المخرج البريطاني جاي ريتشي في قضية انفصاله عن زوجته نجمة البوب مادونا.

أما الأميرة هيا فسيمثلها في القضية كاتبة العدل البريطانية الشهيرة البارونة فيونا شاكليتون، واشتهرت شاكلتون بعد توليها قضية انفصال الأمير أندرو من زوجته ساره فرجسون عام 1992.

ولدى بن راشد علاقات واسعة وقوية وثروة هائلة في بريطانيا، وتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا منذ نصف قرن، كما تلقت الأميرة هيا تعليمها في بريطانيا.