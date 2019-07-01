إيران تعلن استعدادها فتح صفحة جديدة مع السعودية .. وفق هذه الشروط

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران مستعدة للحوار مع السعودية، إن كانت مستعدة لذلك.
وأضاف ظريف في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه "في حال غيرت السعودية والبحرين والإمارات سياساتها، وتوقفت عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، فإننا مستعدون لإقامة علاقات جيدة معها".
وأكد أن "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا". وكان وزير الخارجية الإيراني، قال في وقت سابق، إن بلاده على استعداد للحوار مع السعودية والإمارات. وذكر الوزير الإيراني، في لقاء مع قناة "بي بي إس" الأمريكية، "لدينا علاقات دبلوماسية مع الإمارات، لذلك نحن على استعداد لمقابلتها.
ونحن على استعداد للقاء السعوديين. يمكننا نلتقي في أي وقت". وأضاف "الأمر يتطلب فقط قبول حقيقة أننا جميعا بحاجة إلى توفير الأمن الخاص بنا على المستوى الإقليمي، لا يمكننا شراء الأمان من الخارج".
وتابع الوزير "نحن في حاجة إلى العمل معا، بدلا من العمل ضد بعضنا البعض. وأنا أصلي من أجل ذلك بالتأكيد"، لكنه في الوقت نفسه قال إنه لا يوجد أدلة مادية على حدوث هذا الأمر مع السعودية خاصة.
واعتبر ظريف "أنهم، لسوء الحظ، يرون أن الولايات المتحدة تدعمهم حرفيا بالقتل. يمكن أن يفلتوا من القتل، وما زالوا يحصلون على دعم الولايات المتحدة الأمريكية. ورأينا جميعا ذلك".