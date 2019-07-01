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ميليشيا الحوثي تحيل 16صحفيا للتحقيق

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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أحالت ميليشيا الحوثي 16 صحافياً يعملون في مؤسسة الثورة إلى النيابة بتهمة العمالة والتحريض على رفض العمل، بسبب احتجاجاهم على توقيف رواتبهم ومصادرة مستحقاتهم. 
وذكرت مصادر نقابية أن النيابة العامة وجهت، أمس، بمثول 16 صحافياً وموظفاً بمؤسسة الثورة للصحافة، أمامها للتحقيق، في الشكوى المرفوعة ضدهم من رئيس التحرير السابق الذي قدم بلاغاً اتهم فيه هؤلاء بالعمالة للشرعية وتحريض العاملين على عدم العمل، بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم المالية ورواتبهم الموقوفة وانتقادهم لفساد حكومة الانقلابين ووفقاً لهذه المصادر: فإن التهم كيدية، وهي محاولة للتحايل على مطالب الصحافيين بصرف المستحقات المالية التي يرفض الحوثيون صرفها، ويرغمونهم على العمل بلا مقابل مالي، كما استولوا على السلال الغذائية المخصصة للصحافيين والعاملين في المؤسسة والمقدمة من برنامج الغذاء العالمي لأكثر من عام وتأتي هذه الخطوة فيما لا يزال 13 صحافياً يقبعون في سجون الميليشيا منذ خمس سنوات، تعرضوا خلالها لتعذيب نفسي وجسدي، وحكم على أحدهم بالإعدام قبل أن تتمكن منظمات محلية ودولية من الضغط على الحوثيين للإفراج عنه.

 
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